Brezilya'da gecekondu mahalleleri olarak bilinen favelalar yine bir operasyon ile gündeme geldi.

Güvenlik güçleri, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki favelalarda suç çetelerine karşı operasyon yaptı.

Operasyonun; arabaları çalan, bankaları soyan ve yakındaki mahalleleri işgal eden bir suç grubunu hedef aldığı kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Çıkan çatışmalarda 1 polisin 1 de sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre, şüphelilerin operasyona ateş açarak karşılık vermesi yüzünden can kaybı sayısı arttı.

Ayrıca çete üyelerinin polis üniforması giyerek gizlenmeye çalıştığı kaydedildi.