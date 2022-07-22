Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brezilya'da polisten çeteye operasyon: 18 ölü
[Fotograf: Reuters]
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir mahalleye güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 çete üyesi öldürüldü. 1 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.
Brezilya'da gecekondu mahalleleri olarak bilinen favelalar yine bir operasyon ile gündeme geldi.
Güvenlik güçleri, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki favelalarda suç çetelerine karşı operasyon yaptı.
Operasyonun; arabaları çalan, bankaları soyan ve yakındaki mahalleleri işgal eden bir suç grubunu hedef aldığı kaydedildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda 16 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.
Çıkan çatışmalarda 1 polisin 1 de sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre, şüphelilerin operasyona ateş açarak karşılık vermesi yüzünden can kaybı sayısı arttı.
Ayrıca çete üyelerinin polis üniforması giyerek gizlenmeye çalıştığı kaydedildi.
Etiketler: Brezilya
Sıradaki Haber
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz