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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 vaka sayısı 2 bin 248 artarak 56 bin 594'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 90'a çıktı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 38 bin 876 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs meksikaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 19:05
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