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Meksika'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 477'ye çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 409 artarak 42 bin 595'e yükseldi.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 28 bin 475 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 12:59
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