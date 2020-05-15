Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Ekberi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad ilçesinde militanlarla polis arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 3 polis ve 5 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ekberi, 3 polis ve 3 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.