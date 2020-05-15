Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 3 polis öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hicretullah Ekberi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad ilçesinde militanlarla polis arasında çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 3 polis ve 5 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ekberi, 3 polis ve 3 militanın da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: AfganistanSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 12:57
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