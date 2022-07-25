Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: El Universal
Meksika'da bir yolcu otobüsün kontrolden çıktığını düşünerek atladı
[Fotoğraf: El Unıversal]
Meksika'da seyir halindeki bir otobüsten atlayan 30 yaşındaki yolcu, hayatını kaybetti. Yolcunun, otobüs şoförünün yerinde olmadığı ve otobüsün kontrolden çıktığı düşüncesine kapılarak otobüsten atladığı bilgisi paylaşıldı.
Çift katlı otobüsteki yolcu paniğe kapıldı. Kapıyı açamayınca yangın söndürme tüpüyle camı kırdı.
Meksika'da 30 yaşındaki yolcu, kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti.
Yetkililer, yolcunun, şoförün koltuğu terk ettiğini düşüncesine kapılarak seyir halindeki otobüsten atladığını söyledi.
Yangın söndürücü ile camı kırdı
Yolcunun kapıyı açmaya çalıştığı ve o sırada diğer yolculara da seslendiği anlar görüntülerde yer aldı.
Kapıyı açamayan yolcu yerinden söktüğü yangın söndürücü ile camı kırdıktan sonra yola atladı. Otobüsteki diğer kişiler, yolcuya müdahalede bulunmadı. Cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu.
Etiketler: Meksika
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