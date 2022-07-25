Çift katlı otobüsteki yolcu paniğe kapıldı. Kapıyı açamayınca yangın söndürme tüpüyle camı kırdı.



Meksika'da 30 yaşındaki yolcu, kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak hayatını kaybetti.



Yetkililer, yolcunun, şoförün koltuğu terk ettiğini düşüncesine kapılarak seyir halindeki otobüsten atladığını söyledi.

Yangın söndürücü ile camı kırdı

Yolcunun kapıyı açmaya çalıştığı ve o sırada diğer yolculara da seslendiği anlar görüntülerde yer aldı.



Kapıyı açamayan yolcu yerinden söktüğü yangın söndürücü ile camı kırdıktan sonra yola atladı. Otobüsteki diğer kişiler, yolcuya müdahalede bulunmadı. Cansız bedeni otoyol üzerinde bulundu.