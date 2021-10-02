Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Altamirano kasabasında yaşayan ve yerli Tzeltal ve Tojolabal kabilelerine mensup olan yaklaşık 300 kişi, Belediye Başkanı Roberto Pinto Kanter'in evini bastı.

Yerliler, Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği ve muhalifleri silahla tehdit ettiği gerekçesi ile kaçırdı.

Evdeki eşyaları sokağa atarak yakan grup, 2 belediye meclis üyesini daha yanlarında götürdü.

Belediye Başkanı Kanter ve meclis üyelerinin nerede tutuldukları bilinmiyor.

15 Eylül'de de belediye binasının camlarına taş atılmıştı

Kanter’in görev süresi bugün sona ererken, başkanlık koltuğunu 6 Haziran’da yapılan seçimleri kazanan eşi Gabriela Roque Tipacamu’ya devretmesi bekleniyordu.

Kasaba halkı ise, olayların çıkış nedeni olarak daha önce üç dönem belediye başkanlığı yapan Kanter’in eşini kullanarak otoritesini devam ettirmek istemesi olarak görüyor.

15 Eylül’de de bağımsızlık günü kutlamaları sırasında halktan bir grup, Kanter’i protesto etmiş ve belediye binasının camlarını taş atarak kırmıştı.