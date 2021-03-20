Haber Giriş: 20 Mart 2021 Cumartesi 07:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.06'da merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Guerrero eyaleti olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.
Sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.
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