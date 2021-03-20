ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 İran vatandaşının 20 yılı aşkın süredir İran yönetimiyle yaptıkları toplam tutarı 300 milyon doları aşan ticari işlemleri gizledikleri ve böylece yaptırımları deldikleri ifade edildi.

Suçlamalar arasında San Fernanda Vadisi, Kanada, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli paravan şirketler üzerinden 25 milyon dolar tutarında petrol işlemi yapılmasının da bulunduğu belirtildi.

Söz konusu 10 kişinin, 157 bin dolardan fazla kara para aklamakla da suçlandığı kaydedildi.

Bu kişiler, suçlu bulunurlarsa 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.