ABD'nin California eyaletinde yürekleri ağızlara getiren bir tren kazası yaşandı. Seattle’dan Los Angeles’a giden yolcu treni, Oakland’ta tren rayları üzerinde duran bir çöp kamyonuna çarptı.

İçinde 111 yolcunun bulunduğu tren, şiddetli çarpışmanın ardından metreler sonra durabildi.Çöp kamyonu ise çarpışmanın şiddetiyle alev aldı.

Kazada yaralanan olmadı

Kamyonun şoförü 73 yaşındaki Javier Soria aracın tekerleklerinin yola saplandığı için tren raylarından çıkamadığını ifade etti:

"Birdenbire sıkışıp kaldım. Sonra trenin ışığını gördüm. Bu nedenle kendimi araçtan dışarı attım. Treni durdurmaya çalıştım. Ama durmadı."

Tren ve çöp kamyonunun çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.