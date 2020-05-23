Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı 2 bin 960 artarak 62 bin 527'ye yükseldi.

COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 989'a çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 42 bin 725 oldu.

Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.