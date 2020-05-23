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Meksika'da 479 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 479 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı 2 bin 960 artarak 62 bin 527'ye yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 989'a çıktı.
Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 42 bin 725 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:26
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