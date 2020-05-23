Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 873 vaka görüldüğü, böylelikle toplam vaka sayısının 32 bin 78'e ulaştığı ifade edildi.

Bugüne kadar yaklaşık 235 bin COVID-19 testinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, salgın dolayısıyla 452 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.