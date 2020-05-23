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Bangladeş'te vaka sayısı 32 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Bangladeş'te koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 32 bin 78'e ulaştı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 873 vaka görüldüğü, böylelikle toplam vaka sayısının 32 bin 78'e ulaştığı ifade edildi.
Bugüne kadar yaklaşık 235 bin COVID-19 testinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, salgın dolayısıyla 452 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:20
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