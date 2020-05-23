Konuya ilişkin açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlık, hayatını kaybeden hastanın 77 yaşındaki bir kadın olduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu kişinin 19 Mayıs'ta Mısır'dan Gazze'ye geldiği ve o tarihten bu yana karantinada tutulduğu kaydedildi.