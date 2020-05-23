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Gazze'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
[Fotoğraf: AA]
Gazze'de koronavirüs (COVID-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.
Bakanlık, hayatını kaybeden hastanın 77 yaşındaki bir kadın olduğu bilgisini paylaştı.
Söz konusu kişinin 19 Mayıs'ta Mısır'dan Gazze'ye geldiği ve o tarihten bu yana karantinada tutulduğu kaydedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:57
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