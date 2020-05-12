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Meksika'da 108 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 573'e çıktı.
Vaka sayısı ise bin 305 artarak 36 bin 327'ye yükseldi.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını meksikaSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:55
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