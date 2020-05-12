Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde aynı bölgede bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Cenin kentine bağlı Yabed beldesine baskın düzenlediği ve 11 kişilik Asfur ailesini gözaltına aldığı belirtildi.

Aile içinde 2 çocuğun da bulunduğunu ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede çıktığını aktardı.

Yabed beldesinde, Filistinlileri gözaltına almak için sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinden biri, başına taş atılması sonucu ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.