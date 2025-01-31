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Dünya
BBC 31.01.2025 06:36

Meksika Google haritalar için harekete geçti: Meksika Körfezi’nin adını değiştirmeyin

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, teknoloji devi Google’a bir mektup yazarak, Meksika Körfezi’nin adının değiştirilmesi kararını gözden geçirmesini talep etti.

Meksika Google haritalar için harekete geçti: Meksika Körfezi’nin adını değiştirmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk hafta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD, Küba ve Meksika tarafından çevrelenen su kütlesinin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini istemişti.

Ancak bu isim değişikliği yalnızca ABD’deki Google Maps kullanıcıları için geçerli olacak. Dünyanın geri kalanında ise bölge, yüzyıllardır kullanılan "Meksika Körfezi" adıyla anılmaya devam edecek.

Uluslararası sulardaki isimlendirme konusunda yetkili bir kuruluş bulunmuyor. Ancak Meksika yönetimi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre bir ülkenin kara sularının kıyıdan yalnızca 12 deniz mili açığa kadar uzandığını hatırlatarak, ABD’nin bu adı yasal olarak değiştiremeyeceğini savunuyor.

"Bu tür bir değişiklik yalnızca ABD kıyılarından itibaren 12 deniz mili içerisindeki bölge için geçerli olabilir," diyen Sheinbaum, Google’ın bu kararını eleştirdi.

Google’dan Açıklama

Google, pazartesi günü yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Resmî hükümet kaynaklarında güncellenen isimleri uygulamak konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Trump’ın bir başka kararına atıfta bulunarak, Google Maps’te ABD içinde "Denali Dağı"nın yeniden "McKinley Dağı" olarak adlandırılacağını belirtti.

Şirket, "Resmî isimler ülkeler arasında farklılık gösterdiğinde, harita kullanıcıları kendi bölgelerindeki resmî ismi görür" açıklamasında bulundu.

"Meksiklı Amerikan" Şakası

Sheinbaum, Google’ın bu kararına tepki göstererek, bir ülkenin isteğiyle uluslararası bir deniz adının değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ancak Trump’ın hamlesini tiye alarak, Google’dan haritalarda başka isim değişiklikleri de yapmasını isteyebileceklerini belirtti.

"Bu arada, haritalarda 'Meksikalı Amerikan' adını görmek için de başvuracağız," ifadelerini kullanan Sheinbaum, daha önce de Kuzey Amerika’yı "América Mexicana" olarak adlandırmayı düşünebileceğini söyleyerek benzer bir espri yapmıştı.

"Meksika Körfezi bizim için hâlâ Meksika Körfezi ve tüm dünya için de öyle olmaya devam edecek" dedi.

 

 

 

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