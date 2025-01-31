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Dünya
AA 31.01.2025 06:27

Trump'ın göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne gönderme planına BM'den tepki

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" Guantanamo Körfezi'nde inşa edilecek 30 bin kişilik bir tesisle gözetim altında tutulmasına ilişkin talimatına tepki gösterdi.

Trump'ın göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne gönderme planına BM'den tepki

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Hatırlarsanız, Guantanamo Körfezi'nin oldukça karanlık bir imajı var. Çoğu kişi burayı insanlık dışı koşulların bulunduğu bir işkence merkezi olarak hatırlıyor. Başkan Trump'ın Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatına ilişkin BM'nin tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.

Başkan Trump'ın bu konudaki açıklamalarını gördüklerini belirten Dujarric, bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Dujarric, BM'nin tutumunun, sorunu "ülke dışına" atmaya çalışan tüm ülkeler için geçerli olduğunu vurgulayarak, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." dedi.

ABD Başkanı Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Guantanamo Körfezi'nde "ülkeye düzensiz giren suçlu göçmenlerin" yerleştirileceği tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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