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Dünya
AA 31.01.2025 06:24

Avusturya'da bir eyalet başkanı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesini istedi

Avusturya'nın Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, federal yönetimin 10 yaş altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirmesini talep etti.

Avusturya'da bir eyalet başkanı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesini istedi

Merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, aşırı sağcı Özgürlük Partisinden (FPÖ) Eyalet Başkan Yardımcısı Udo Landbauer ile düzenlediği basın toplantısında, eyalet sınırları içinde "siyasal İslam'la mücadele" kapsamında atılacak adımları sıraladı.

Mikl-Leitner, anaokulu, ilkokul ve kamu kuruluşlarında uygulanacak yeni düzenlemelere değinirken anaokulu ve ilkokullarda uyum sağlamak istemeyen ailelerin olduğunu ileri sürdü.

Bazı ebeveynlerin el sıkmaktan kaçındığını, kız çocuklarını yüzme dersine göndermediğini söyleyen Mikl-Leitner, anaokullarında zorunlu veli toplantıları yapılacağını ve bu toplantılara katılmayan ailelerin 2 bin 500 avroya kadar para cezasına çarptırılacağını ayrıca, söz konusu ailenin çocuklarının da okulla ilişiğinin kesilebileceğini ifade etti.

Mikl-Leitner, "Avusturya’nın dini ve kültürel değerlerinin" daha görünür kılınacağını kaydederek, okullarda bulunan haç sembolünün kalacağını, Aziz Martin ve Noel Baba festivalleri düzenleneceğini söyledi.

Federal yönetimin de bu yönde adım atması çağrısında bulunan Mikl-Leitner, 10 yaşı altı kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirilmesini talep etti.

Mikl-Leitner, kamu kuruluşlarında burka, peçe gibi kıyafet giyilmesinin iş akdinin sonlandırılmasına gerekçe gösterileceğini söyleyerek, Aşağı Avusturya eyaletinde söz konusu kıyafetlerle çalışan kimsenin olmadığını da söyledi.

Avusturya'da Ocak 2017'den beri burka ve benzeri kıyafetler yasak

Ülkede Ocak 2017’den bu yana burka ve benzeri kıyafetlerin yasak olmasına ve kamu kuruluşlarında söz konusu kıyafetle çalışan kimsenin olmamasına rağmen eyalet başkanının bunu gündeme getirmesi dikkati çekti.

ÖVP’li Eyalet Başkanı Mikl-Leitner, 6 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada "İslam’a karşı mücadelede belirli önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandığı için tepki çekmiş, daha sonra "siyasal İslam’ı" kastettiğini söylemişti.

Anayasa Mahkemesi daha önce başörtüsü yasağını iptal etmişti

Avusturya’da 2019’da merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020’de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

ETİKETLER
Avusturya Başörtüsü İslam Düşmanlığı
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