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Dünya
AA 31.01.2025 06:19

Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergi tarifelerinin cumartesi açıklanacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, buna gerekçe olarak bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gösterdi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik vergi tarifelerinin cumartesi açıklanacağını söyledi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kanada ve Meksika'ya uygulanması planlanan tarifelerin sorulması üzerine Trump, bu ülkelere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını söyledi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere gerekçe olarak bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gerekçe gösterdi.

Tarifelerin cumartesi günü açıklanacağına işaret eden Trump, "Bunu gerçekten yapmak zorundayız çünkü bu ülkelerle çok büyük açıklarımız var. Bu tarifeler zamanla artabilir ya da artmayabilir." dedi.

Trump, bu ülkelerden ithal edilen petrole tarife uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine, petrol konusundaki kararı bu gece vereceklerini belirtti.

Kanada ve Meksika'nın ticarette ABD'ye karşı "çok adaletsiz" davrandığını vurgulayan Trump, "Onların sahip olduğu ürünlere ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in ise Meksika üzerinden ürünlerini ABD'ye gönderdiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Çin ile ilgili olarak da bir şeyler düşünüyorum, çünkü ülkemize fentanil gönderiyorlar ve bu yüzden yüzlerce, binlerce ölüme sebep oluyorlar. Çin de bunun için bir tarife ödemek zorunda kalacak ve biz bunu yapma sürecindeyiz. Bunun ne olacağına dair bir karar vereceğiz, ancak Çin'in ülkemize fentanil göndermeyi ve insanlarımızı öldürmeyi bırakması gerekiyor."

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