Reuters'ta çıkan habere göre, Meksika'nın kararının, ABD'nin uyuşturucuyla mücadelesinde iş birliği sürecine darbe vuracağı iddia ediliyor.

Reuters'ta yayınlanan raporda, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'ne (DEA) bağlı Özel Soruşturma Biriminin (SIU) ülkede gizli operasyonlar yaptığı gerekçesiyle Nisan 2021'de kapattığı öne sürüldü.

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynağın iddiasına göre, kapatılma kararı Lopez Obrador hükümeti tarafından DEA'ya bildirildi.

DEA'nın uluslararası operasyonların eski başkanı Mike Vigil, habere ilişkin açıklamasında, bu grubun dağıtılmasının ABD açısından uyuşturucuyla mücadelesini sekteye uğratacağı ve Meksika'daki şiddetin daha fazla artması anlamına geleceğini söyledi.

Meksika'dan henüz yalanlama gelmedi

Meksika makamlarından, konuya dair haberlerle ilgili şu ana kadar teyit ya da yalanlama yapılmadı.

Özel Soruşturma Biriminin, Meksika’nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden Sinaloa'nın lideri ve ünlü uyuşturucu baronu “El Chapo” (bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın yargılanma sürecinde de aktif rol aldığı belirtiliyor.