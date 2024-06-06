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Dünya
AA 06.06.2024 10:12

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de, Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesinin imzalanmasını değerlendirdi.

Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika'ya değil de doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını dile getirdi.

ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirten Obrador, "Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Hepsine çok iyi davranıyoruz ama neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkati çekici adımını atmıştı.

Kararnamede, günlük geçişin 2 bin 500 olan üst limitinin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulması ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesi öngörülüyor.

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