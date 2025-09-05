Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 05.09.2025 06:34

Mark Zuckerberg, Facebook'a dava açtı

ABD’de iflas davalarına bakan avukat Mark S. Zuckerberg, ünlü Facebook kurucusuyla aynı isme sahip olması nedeniyle sosyal medya hesabının defalarca kapatıldığını öne sürerek Meta’ya dava açtı.

Mark Zuckerberg, Facebook'a dava açtı

Indiana’da görev yapan avukat, son sekiz yılda hesabının beş kez kapatıldığını ve bunun iş kaybına yol açtığını söyledi.

Zuckerberg, Meta’nın kendisini “ünlü taklidi yapmakla” suçladığını, kimliğini defalarca belge ve fotoğraflarla kanıtlamasına rağmen hesabının kapatıldığını belirtti.

11 bin dolar zarara uğradı

Avukatın mahkemeye sunduğu dilekçede, Facebook üzerinden verdiği reklamların haksız yere kaldırıldığı ve bunun kendisine 11 bin dolar zarara yol açtığı ifade edildi.

Zuckerberg, “Otoyol kenarında reklam panosu kiralayıp parasını ödüyorsunuz ama gelip üzerini örtüyorlar. Paranız boşa gidiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Meta’dan geri adım

Meta, dava açılmasının ardından hesabın yanlışlıkla kapatıldığını kabul ederek yeniden açtı.

Şirket, “Mark Zuckerberg’in hesabı hatayla kapatıldı, kendisinden sabrı için teşekkür ediyoruz. Bu durumun tekrar yaşanmaması için adım atıyoruz” açıklamasını yaptı.

Karışıklıklar devam ediyor

Mark S. Zuckerberg, 38 yıldır avukatlık yaptığını, ünlü iş insanı Mark Elliot Zuckerberg’in ise o yıllarda henüz çocuk olduğunu hatırlatarak “Ben Mark Steven’ım, o Mark Elliot,” dedi. A

vukat, daha önce de ismi nedeniyle yanlış davalara taraf gösterildiğini belirterek yaşadığı karışıklıkları internet sitesinde paylaşıyor.

ETİKETLER
Mark Zuckerberg Facebook Meta Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Kendi bacaklarını kesen cerrah dolandırıcılıktan hapse atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:50
Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
06:43
Afganistan'daki üçüncü depremin ardından ölü sayısı 2 bin 205'e yükseldi
06:39
İsveç’ten Rusya’ya Baltık Denizi’nde GPS karıştırma suçlaması
06:41
Türk savunma sanayii şirketleri Avrupa'da pazar payını büyüttü
06:33
Kendi bacaklarını kesen cerrah dolandırıcılıktan hapse atıldı
06:30
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ