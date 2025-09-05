Mark Zuckerberg, Facebook'a dava açtı

Indiana’da görev yapan avukat, son sekiz yılda hesabının beş kez kapatıldığını ve bunun iş kaybına yol açtığını söyledi.

Zuckerberg, Meta’nın kendisini “ünlü taklidi yapmakla” suçladığını, kimliğini defalarca belge ve fotoğraflarla kanıtlamasına rağmen hesabının kapatıldığını belirtti.

11 bin dolar zarara uğradı

Avukatın mahkemeye sunduğu dilekçede, Facebook üzerinden verdiği reklamların haksız yere kaldırıldığı ve bunun kendisine 11 bin dolar zarara yol açtığı ifade edildi.

Zuckerberg, “Otoyol kenarında reklam panosu kiralayıp parasını ödüyorsunuz ama gelip üzerini örtüyorlar. Paranız boşa gidiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Meta’dan geri adım

Meta, dava açılmasının ardından hesabın yanlışlıkla kapatıldığını kabul ederek yeniden açtı.

Şirket, “Mark Zuckerberg’in hesabı hatayla kapatıldı, kendisinden sabrı için teşekkür ediyoruz. Bu durumun tekrar yaşanmaması için adım atıyoruz” açıklamasını yaptı.

Karışıklıklar devam ediyor

Mark S. Zuckerberg, 38 yıldır avukatlık yaptığını, ünlü iş insanı Mark Elliot Zuckerberg’in ise o yıllarda henüz çocuk olduğunu hatırlatarak “Ben Mark Steven’ım, o Mark Elliot,” dedi. A

vukat, daha önce de ismi nedeniyle yanlış davalara taraf gösterildiğini belirterek yaşadığı karışıklıkları internet sitesinde paylaşıyor.