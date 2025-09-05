Açık 18.2ºC Ankara
Dünya
AA 05.09.2025 06:25

Trump, Elon Musk hariç teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almaması dikkati çekti.

Trump, Elon Musk hariç teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı

Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk, yemekte yer almadı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.

ETİKETLER
Donald Trump Elon Musk Beyaz Saray Yapay Zeka
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
