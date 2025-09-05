ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ekvador'da Devlet Başkanı Noboa ile bir araya geldi

Başkent Kito’daki Carondelet Sarayı’nda Rubio’yu kabul eden Noboa, organize suç örgütleri Los Lobos ve Los Choneros’u terörist örgütler olarak ilan eden ABD’ye teşekkür etti.

Noboa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Choneros ve Lobos, kimsenin onlara dokunamayacağına inanmaya devam edebilirler. Ancak gerçek başka: ABD tarafından terörist grup ilan edildiler ve onların desteğiyle ülkemizi geri kazanmak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekvador basınına göre, Noboa ve Rubio, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, göç ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele aldı.

Rubio, Noboa ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ortak düşman uyuşturucu kartelleriyle mücadelede Ekvador yönetimine ABD'nin desteğini yineledi.

ABD'nin Los Lobos ve Los Choneros organize suç örgütlerini terörist örgütler olarak ilan ettiklerini hatırlatan Rubio, "Ekvador hükümetini uyuşturucu terörizmiyle mücadelesinde destekleme niyetindeyiz. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için 13,5 milyon dolar ve insansız hava araçları satın almak için 6 milyon dolar ayırıyoruz." dedi.

Rubio, Ekvador hükümetinin daha önce hiç olmadığı kadar suç gruplarıyla amansızca mücadele ettiğini ve ABD’nin bu konuda her türlü desteği vereceğini belirtti.

ABD'nin Ekvador ile ticari ilişkilerini genişletmek istediğini söyleyen Rubio, "Gümrük vergileri konusu benim elimde değil ancak bu konudaki endişeleri anlıyorum." diye konuştu.

Rubio, uyuşturucuyla mücadeleye işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu gruplar halkı terörize ediyor ve Meksika, Kolombiya ile Venezuela’daki kartellerle bağlantıları sayesinde etkilerini güçlendirmiş durumdalar. Bu gruplarla mücadele etmeye kararlıyız, çünkü bu durum bizi de etkiliyor. Sizler kaçakçılığın şiddetinden muzdaripsiniz ancak ülkemizde de bu uyuşturucuların tüketimi nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti."