Dünya
AA 05.09.2025 00:32

Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye son 3 haftadır düzenlediği saldırılarda 1100 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, son 3 haftadır Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yerleşim alanları içinde 100'ü aşkın robot patlayıcı kullandığı ve 1100 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye son 3 haftadır düzenlediği saldırılarda 1100 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 13 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinde kara harekatı yürüttüğü ve Filistinli ailelere karşı soykırım işlediği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze kenti sakinlerini sistematik olarak göçe zorlamanın yanı sıra sivillerle dolu sokaklar ve yerleşim yerlerinde 100'ü aşkın robot patlayıcıyı uzaktan patlattığı, savaş uçaklarıyla da 70'ten fazla bombardıman gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırılarda, 1100 Filistinlinin öldüğü, 6 bin 8 kişinin yaralandığı, bunun günlük ortalama 52 ölü ve 286 yaralıya tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun yaptıklarının uluslararası insancıl hukukun ve tüm uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
