Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.09.2025 22:37

BM: Afganistan'daki deprem bölgedeki su sıkıntısını daha da kötüleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afganistan'da 31 Ağustos'ta meydana gelen depremin, bölgede zaten var olan su problemini daha da kötüleştirdiğini belirtti.

BM: Afganistan'daki deprem bölgedeki su sıkıntısını daha da kötüleştirdi

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Afganistan'daki depreme dair açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın bölgesinde gerçekleşen depremle ilgili son bilgileri paylaşan Dujarric, 6 büyüklüğündeki depremde, "daha önce yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarar gören su kaynaklarının durumunun daha kötüleştiğini" söyledi.

BM'nin insani yardım çalışanlarının deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Dujarric, yaklaşık 84 bin kişinin etkilendiği doğal afette 6 bin 700 evin yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, ayrıca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 205'e, yaralı sayısının ise 3 bin 640'a ulaştığı haberlerini de doğruladı.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, Afgan makamları tarafından olayda şu ana kadar 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Afganistan Deprem
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Filistin Devleti'ni tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür
22:41
İletişim Başkanı Duran'dan, milli takımlara tebrik
22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
22:25
Katil İsrail, Filistin Devleti'ni tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
22:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye'ye teşekkür
22:08
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ