Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.09.2025 21:47

Rusya, düşürülen Azerbaycan uçağı için sigorta tazminatı ödedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurdu.

Rusya, düşürülen Azerbaycan uçağı için sigorta tazminatı ödedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın "AlfaStrakhovanie" sigorta şirketinin, AZAL'a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yaptığı bildirildi.

Açıklamada, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolcuların büyük kısmı için tazminatların ödendiği, 62 yolcudan 46'sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı ifade edildi. Buna göre, 15 Rus vatandaşından 7'si, 38 Azerbaycan vatandaşından 35'i, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamı ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bugüne kadar mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, diğer yolculara ilişkin süreçlerin sürdüğü kaydedildi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olay üzerine Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilmiş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

ETİKETLER
Rusya Azerbaycan Sigorta
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai ilinde Ebola salgını ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
DMM: İsrail medyasındaki haber, Türkiye'ye karşı dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür
22:41
İletişim Başkanı Duran'dan, milli takımlara tebrik
22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
22:38
BM: Afganistan'daki deprem bölgedeki su sıkıntısını daha da kötüleştirdi
22:25
Katil İsrail, Filistin Devleti'ni tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
22:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye'ye teşekkür
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
İsrail güçleri Mevlid Kandili’nde İbrahim Camii’ne kısıtlamalar getirdi
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ