Dünya
AA 04.09.2025 20:37

Avustralya'da bir dede kreşten yanlış torunla ayrıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir dedenin, gündüz bakım evinden torununu almak isterken yanlış çocuğu eve götürmesi kısa süreli paniğe neden oldu.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Sydney kentinde torununu gündüz bakım evinden almaya giden bir dedeye, yanlış çocuk teslim edildi.

Teslim edilen çocuğun kendi torunu olmadığını fark edemeyen dede, çocuğu eve götürdü.

Dedenin eve götürdüğü çocuğun annesi, bakım evine geldiğinde çocuğunu yerinde bulamayınca büyük panik yaşandı.

Olay, dedenin yanlış çocuğu eve getirdiğini fark edip çocuğu gündüz bakım evine geri götürmesiyle çözüldü.

Gündüz bakım evi yetkilileri, yaşanan karmaşadan dolayı ebeveynlerden özür diledi. Yanlış çocuğu teslim eden öğretmen ise görevden uzaklaştırıldı.

Olayın ardından gündüz bakım evi hakkında inceleme başlatıldı.

