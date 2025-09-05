Kendi bacaklarını kesen cerrah dolandırıcılıktan hapse atıldı

2019’da her iki bacağı diz altından ampute edilen Hopper, durumu sepsis kaynaklı gibi göstererek sigorta şirketlerinden toplam 466 bin sterlinden fazla tazminat talep etti. Ancak mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Hopper, bacaklarını buz ve kuru buzla kendisi dondurmuştu.

Mahkemede, Hopper’ın bir arkadaşına attığı mesajlarda sigorta sürecini “milk it” (sömürmek) sözleriyle tanımladığı ortaya çıktı. Hopper’ın olay sonrası medyanın ilgisinden de “keyif aldığı” kaydedildi.

NHS hastaları endişeli

Royal Cornwall Hastaneleri Vakfı, Hopper’ın ameliyat kararlarının bağımsız uzmanlarca incelendiğini ve hastalar için risk oluşturduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Ancak daha önce Hopper’ın bıçak altına yatan bazı hastalar, tedavilerinin gerekliliği konusunda kaygılarını dile getirdi.

Güney Batı İngiltere’deki bir tıbbi ihmal hukuk bürosu, Hopper’ın hastalarında “şok ve ciddi endişe” yaşandığını, bu nedenle kamuoyuna açık kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

Mesleki geleceği bitti

Hopper, 2013’ten itibaren Royal Cornwall Hospitals NHS Trust bünyesinde çalışıyordu. Mart 2023’te gözaltına alındı ve Aralık 2023’ten itibaren tıp sicilinden uzaklaştırıldı.

Savunmasını yapan avukat Andrew Langdon, Hopper’ın çocukluğundan beri bedenine yabancılaşma yaşadığını ve ayaklarını “istenmeyen fazlalık” olarak gördüğünü söyledi. Ancak Hopper, bacaklarının alınmasını pişmanlıkla karşılamadığını, sadece sigorta dolandırıcılığı nedeniyle duyduğu “derin pişmanlığı” dile getirdi.

Crown Savcılık Servisi, Hopper’ın haksız kazançla elde ettiği paranın geri alınması için Proceeds of Crime Act 2022 kapsamında işlem başlatılacağını açıkladı.