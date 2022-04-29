Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Mariupol'deki sokak çatışması kamerada
Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşanan sokak çatışması anbean görüntülendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 65 gündür devam ediyor.
Başta başkent Kiev olmak üzere gerginlik birçok şehir ve bölgede devam ederken, saldırılara sıkça konu olan Mariupol'den yeni görüntüler geldi.
Kentin Azovstal bölgesinde yaşanan sıcak çatışma kameraya yansıdı.
Başkente düzenlenen saldırı
Öte yandan Rusya, Kiev'e dün akşam füzeli saldırı düzenlemişti.
Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bugünkü açıklamasında, şehirdeki bir roket işletmesinin üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını duyurdu.
Son Haberler
- 15:46
- 15:48
- 15:54
- 15:29
- 15:51
Sıradaki Haber
Ukrayna'da 2 İngiliz yardım görevlisinin yakalandığı bildirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz