Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 65 gündür devam ediyor.

Başta başkent Kiev olmak üzere gerginlik birçok şehir ve bölgede devam ederken, saldırılara sıkça konu olan Mariupol'den yeni görüntüler geldi.

Kentin Azovstal bölgesinde yaşanan sıcak çatışma kameraya yansıdı.

Başkente düzenlenen saldırı

Öte yandan Rusya, Kiev'e dün akşam füzeli saldırı düzenlemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bugünkü açıklamasında, şehirdeki bir roket işletmesinin üretim binalarını yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını duyurdu.