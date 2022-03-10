Rus birlikleri Mariupol’deki çocuk ve doğum hastanesine saldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya`nın Mariupol`da bir çocuk hastanesini vurduğunu ve enkaz altında çocuklar olduğunu duyurdu.

Zelenskiy'den Putin'e: Öldürmeyi bırak

Zelenskiy, "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin." dedi.

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, “Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti.” ifadesini kullandı.

"400 bin kişi rehin alınmış durumda"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus güçlerinin insani yardım ve tahliyeleri engellediğini söyledi. "Rusya, Mariupol`de 400 bin kişiyi rehin almış durumda." açıklamasını yaptı.

Ukrayna hükümeti saldırıların başladığı ilk günden bu yana Mariupol`de binden fazla sivil hayatını kaybettiğini açıkladı.