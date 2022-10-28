BBC'de yer alan habere göre, Hollandalı kaptan Teunis de Boer, tekneyle geçtikleri esnada kanocunun "çılgınca" el salladığını tesadüfen gördüğünü söyledi.

Kanocuya cankurtaran simidi attıklarını ve gemiye aldıklarını söyleyen de Boer, şamandıraya tutunarak hayatta kalan kanocunun susuz kaldığını ve hipotermi geçirdiğini belirtti.

Fransız kıyılarının batısındaki Dover Boğazı'nın nakliye rotasında dün sabah saatlerinde kurtarılan İngiliz kanocu, kendisine su ve çikolata verildikten sonra Fransız sahil güvenlik helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

İngiliz kanocudan 15 Ekim'den bu yana haber alınamıyordu.