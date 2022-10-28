Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manş Denizi'nde 12 gün mahsur kalan kanocu kurtarıldı
[Fotoğraf: Twitter/@EMKvissers]
Manş Denizi'nde kanosu alabora olduktan sonra 12 gün şamandıraya tutunarak hayatta kalan İngiliz kanocu, Hollandalı bir balıkçı tarafından kurtarıldı.
BBC'de yer alan habere göre, Hollandalı kaptan Teunis de Boer, tekneyle geçtikleri esnada kanocunun "çılgınca" el salladığını tesadüfen gördüğünü söyledi.
Kanocuya cankurtaran simidi attıklarını ve gemiye aldıklarını söyleyen de Boer, şamandıraya tutunarak hayatta kalan kanocunun susuz kaldığını ve hipotermi geçirdiğini belirtti.
Fransız kıyılarının batısındaki Dover Boğazı'nın nakliye rotasında dün sabah saatlerinde kurtarılan İngiliz kanocu, kendisine su ve çikolata verildikten sonra Fransız sahil güvenlik helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
İngiliz kanocudan 15 Ekim'den bu yana haber alınamıyordu.
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