Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç Başbakanı: Türkiye'nin talepleri meşru, üzerimize düşeni yapıyoruz
[Fotograf: Reuters]
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik süreci ile ilgili konuştu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mutabakata bağlı olduklarını bir kez daha dile getirdi. Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadele isteğine büyük saygı duyduklarını da söyledi.
İsveç ve Finlandiya Başbakanları Helsinki'de bir araya geldi. Gündemlerinde, NATO üyeliği vardı.
İki lider, Türkiye ile haziran ayında varılan mutabakata bağlı olduklarını yineledi.
Ankara mutabakata dair taraflardan somut adım beklerken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin anlaşmanın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini istemesinin tamamıyla meşru olduğunu söyledi. "Üzerimize düşeni yapmalıyız ve yapıyoruz da." dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de "Finlandiya ve İsveç'in birlikte NATO'ya katılması bizim için çok önemli" ifadesini kullandı.
Etiketler: İsveç NATO Finlandiya
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