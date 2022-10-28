İsveç ve Finlandiya Başbakanları Helsinki'de bir araya geldi. Gündemlerinde, NATO üyeliği vardı.

İki lider, Türkiye ile haziran ayında varılan mutabakata bağlı olduklarını yineledi.

Ankara mutabakata dair taraflardan somut adım beklerken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin anlaşmanın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini istemesinin tamamıyla meşru olduğunu söyledi. "Üzerimize düşeni yapmalıyız ve yapıyoruz da." dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de "Finlandiya ve İsveç'in birlikte NATO'ya katılması bizim için çok önemli" ifadesini kullandı.