Ülkede dün yapılan ve oy verme işlemi akşam geç saatlere kadar süren genel seçimlerde oylar bu sabah sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 2013 yılından bu yana iktidarda olan İşçi Partisi (PL), üst üste üçüncü kez genel seçimlerden zaferle ayrıldı.

Malta basınındaki haberlere göre, partilerin aldığı oy sayısının henüz netleşmedi ancak PL, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiye (PN) yaklaşık 30 bin oy fark attı.

PL lideri Robert Abela, kamu yayıncısı TVM'ye yaptığı açıklamada, güçlü bir çoğunlukla kazandıklarını belirterek zaferini ilan etti.

Ana muhalefet Milliyetçi Parti (PN) lideri Bernard Grech de yenilgiyi kabul ederek Abela'ya tebrik telefonu açtı.

Bu arada, Malta'da dün yapılan genel seçimlere katılım oranı önceki seçimlere göre düşük oldu. Seçim komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, 26 Mart'taki seçime katılım yüzde 85,5 olarak gerçekleşti. Bu oran 2017'de yüzde 92,1, 2013'te ise yüzde 93,3 idi. Dünkü seçimde oy kullanma hakkına sahip 355 bin 75 kişiden 303 bin 575'i oy kullandı.

Ülkede resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.