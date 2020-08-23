Haberde, Goita'nın Batı Afrika'da aşırılıkla mücadele eden ABD Özel Harekat Kuvvetleri ile yıllarca çalıştığı belirtildi.

İsmini açıklamak istemeyen üst düzey yetkililerin aktardığına göre Goita, Amerikan güçleri ile düzenli iletişim içerisindeydi; ABD öncülüğündeki tatbikatlara katıldı.

Almanya ve Fransa'dan da eğitim alan cunta lideri, Mali'nin çalkantılı orta bölgesinde bulunan Özel Kuvvetler biriminin başındaydı.

Washington Post'a konuşan yetkililer, Mali ordusundaki üst düzey subayların ABD ve diğer müttefiklerden eğitim almasının olağan bir durum olduğunu savundu.

"Şaşırtıcı olmamalı"

ABD'nin Afrika Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Peter Pham, darbeye katılan askerlerin çoğunun ABD'den eğitim almış olabileceğini söyledi.

Pham, "Bu şaşırtıcı olmamalı çünkü Mali ordusuyla uzun vadeli bir ortaklığımız bulunuyor." dedi.

Mali'deki darbe sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gelişmeyi güçlü biçimde kınandıklarını vurgulamış, tutuklu liderlerin bir an önce serbest bırakılmasını istemişti.