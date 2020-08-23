Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1109 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 649'a, vaka sayısının 307 bin 479'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 280 bin 143 olarak açıkladı.