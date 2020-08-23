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Irak'ta 75 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 75 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 6 bin 428'e yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 291 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 204 bin 341'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, salgın nedeniyle 75 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 428 olduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 146 bin 409 olduğu belirtildi.
Etiketler: ırak'ta koronavirüs ırak vaka sayısı ırak covid-19Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 17:34
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