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Mali'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 20 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Mali'nin güneyinde, başkent Bamako ile Gine Cumhuriyeti'ni bağlayan yolda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Solabougouda ve Narena arasındaki otoyolda yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.
Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı, yaralılar Bamako'ya sevk edildi.
Kazanın kamyonun vites aksamındaki teknik bir arızadan kaynaklandığı ifade ediliyor.
Mali'de kara yolları ağının bakımsızlığı nedeniyle her yıl çok sayıda kaza meydana geliyor.
Etiketler: Mali trafik Kazası vites aksamı yolcu minibüsüSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:25
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