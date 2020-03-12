Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı bir grup, motosikletlerle geldiği Burkina Faso sınırındaki Kourkanda köyüne saldırarak sivillere ateş açtı ve evleri ateşe verdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 köylü hayatını kaybetti.

Köy sakinleri saldırganların 9 Mart'tan bu yana köyü taciz ettiğini, saldırıdan önce de motosikletlerle köyün etrafını turladıklarını belirtti.

Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Bugünkü saldırının gerçekleştiği Kourkanda köyüyle aynı bölgede bulunan Ogossagou köyündeki Fulanilere de avcı Dogonlara ait kıyafetler giyen silahlı kişiler, geçen yıl 23 Mart'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev de ateşe verilmişti.

Haziran ayı başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.