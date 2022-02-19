Mali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso sınırında bulunan Archam bölgesinde konuşlu askerlerin, terörist grupların saldırısına uğradığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, saldırıya karşılık veren Mali ordusu 57 teröristi etkisiz hale getirdi, olayda 8 asker hayatını kaybetti.

Saldırıda 14 askerin yaralandığı, 4 askerin de kaybolduğu bilgisi verildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.