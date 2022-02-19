Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna’nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.