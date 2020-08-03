Mali'de orduya eş zamanlı iki saldırı: 5 ölü
Mali'de orduya düzenlenen çifte saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.
Mali ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Bamako'ya yaklaşık 400 kilometre mesafedeki Goma-Coura köyünden Diabaly kasabasına ilerleyen askeri konvoy pusuya düşürüldü.
Saldırıda 4 zırhlı araçla kamyonet kayboldu.
Eş zamanlı olarak Goma-Coura'da bulunan askeri kamp da topçu saldırısına uğradı.
Teröristler tarafından gerçekleştirilen 2 saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı.
Mali'de siyasi kriz
Ülkede mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için gösteriler düzenleniyor.
Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin, mart-nisan aylarında düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.
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