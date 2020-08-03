Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'e hava saldırıları: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye’de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 7 sivil yaralandı.
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere hava saldırıları gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu hava saldırılarında Binniş beldesinde 3 sivil öldü, en az 7 sivil yaralandı.
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