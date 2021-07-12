Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkanlar ve Türkiye Arasında Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısı, AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Batı Balkan ülkelerinden yetkililerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ile TCMB Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük katıldı.

‘Ekonomik politika diyaloğu’ vurgusu

AB Konseyi tarafından yayımlanan sonuç bildirgesinde, toplantının Batı Balkanlar ve Türkiye'yi Avrupa Birliği’ne gelecekteki katılımları için hazırlamayı amaçladığı açıklandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla AB, Batı Balkanlar ve Türkiye arasındaki tıbbı ve mali yardımlar konusunda gösterilen güçlü dayanışmanın önemi vurgulandı.

Bildirgede uzun süreli kriz etkisinin ötesine bakıldığında, katılımcıların orta vadeli ekonomik toparlanmayı desteklemek ve ortaklaşa kararlaştırılan politika rehberliğini sağlamak için ekonomik politika diyaloğunun merkezi bir rol oynamaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştıkları duyuruldu.

Dijital dönüşüme teşvik

Uzun vadede ekonomik direncin oluşturulması için önlemlerin dijital dönüşümü ve yeşil ekonomiye geçişi de teşvik etmesi gerektiği belirtilen bildirgede, “Katılımcılar, ortaklaşa kararlaştırılan politika kılavuzunun başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtarının güçlü bir sahiplenme olacağını özellikle vurguladılar” ifadelerine yer verildi.

Bildirgede katılımcıların, ekonomik ve mali diyaloğa olan bağlılıklarının altını çizdikleri de vurgulandı.

Toplantıya Batı Balkan ülkelerini temsilen Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk yetkilileri katıldı.