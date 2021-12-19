Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da sel felaketi: 30 binden fazla kişi tahliye edildi
Malezya'da son yılların en kötü sel felaketi nedeniyle 30 binden fazla kişi tahliye edildi. Başbakan İsmail Sabri Yakub, zarar görmüş evler ve altyapı için 100 milyon ringgit (yaklaşık 23,7 milyon dolar) tutarında yardımda bulunacaklarını söyledi.
Cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar, nehirlerin taşmasına, çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında ve trafikteki binlerce sürücünün de yollarda mahsur kalmasına yol açtı.
En az 30 bin kişi tahliye edildi
Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 30 bin kişi tahliye edildi.
Başbakan İsmail Sabri Yakub, zarar görmüş evler ve altyapı için 100 milyon ringgit (yaklaşık 23,7 milyon dolar) tutarında yardımda bulunacaklarını söyledi.
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