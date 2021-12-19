Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 16:11Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Malezya'da sel: Bir günde bir aylık yağış
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'da şiddetli yağış sele neden oldu 21 bin kişi evinden tahliye edilirken Başbakan İsmail Sabri Yaakob, "Son bir gündeki yağışlar normal şartlarda bir aylık toplam yağış miktarına eş değer" dedi.
Malezya'da 21 binden fazla insanı tahliye etmeye zorlayan yağış sele neden oldu.
Şiddetli yağış sonrası son durum dronla görüntülendi. Binaların kısmen sular altında kaldığı ve araçların yolda mahsur kaldığı görüldü.
Evlerin çatılarına kadar su doldu
Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Selangor'da kurtarma çalışmaları sürerken, çamurlu sel sularının arasında yalnızca çatılar görüldü.
Başbakan İsmail Sabri Yaakob, düzenlediği basın toplantısında, son bir gündeki yağışların normal şartlardaki bir aylık toplam yağış miktarına eşit olduğunu söyledi.
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