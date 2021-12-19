Malezya'da 21 binden fazla insanı tahliye etmeye zorlayan yağış sele neden oldu.

Şiddetli yağış sonrası son durum dronla görüntülendi. Binaların kısmen sular altında kaldığı ve araçların yolda mahsur kaldığı görüldü.

Evlerin çatılarına kadar su doldu

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan Selangor'da kurtarma çalışmaları sürerken, çamurlu sel sularının arasında yalnızca çatılar görüldü.

Başbakan İsmail Sabri Yaakob, düzenlediği basın toplantısında, son bir gündeki yağışların normal şartlardaki bir aylık toplam yağış miktarına eşit olduğunu söyledi.