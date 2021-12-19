Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 70 bin 354 artışla 50 milyon 777 bin 87'ye çıktı.

Son 24 saatte 479 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı 806 bin 302'ye yükseldi.

California eyaleti 5 milyon 203 bin vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, Teksas 4 milyon 425 bin vakayla ikinci, 3 milyon 782 bin vakayla Florida üçüncü sırada yer aldı.

California can kaybında 75 bin 718 ile en yüksek ölüm oranına sahip eyalet oldu. Teksas 75 bin 56 ölümle ikinci sırada yer alırken Florida'da 62 bin 220 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,2'sine bir doz, yüzde 65,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 29,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 203 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 59 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.