Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de üst geçit çöktü: 4 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Çin'in Hubey eyaletinde bir üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, Ezhou kentinde otoyoldaki üst geçidin çöktüğünü açıkladı.
Yetkililer, köprüdeki üç kamyonun üst geçitten aşağıya düştüğünü ve bir arabanın enkazın altında kaldığını belirterek, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Otoyol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çin
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