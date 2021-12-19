İsrail, sadece Filistinli Müslümanlara zulmetmiyor, Filistin'deki Hristiyanlar da İsrail'in işgal politikasının hedefinde.

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi ve İngiltere Kiliselerinin Başpiskoposları ortak bir yazı kaleme alarak dünya kamuouyunun dikkatine sundu.

Yazıda, radikal Yahudi grupların, kutsal topraklardaki Hristiyanlara ve kiliselere yoğun fiziki ve sözlü saldırılarda bulundukları ifade edildi. Kudüs'teki Hristiyanların sistematik olarak zorla Kudüs'ten çıkarıldığına işaret edildi.

Başpiskoposlar, bu politika nedeniyle 100 yıl içerisinde Kudüs'teki Hristiyan nüfusun toplam nüfusun yüzde 2'sine gerilediğini vurguladı.

Osmanlı döneminde nüfusun yüzde 10'u Hristiyandı

1922'de Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeyken bu oranın yüzde 10 olduğu hatırlatıldı.

Kudüs'ün eski şehir bölgesinde 2 bin civarında Hristiyan kaldığı,

15 yıl içerisinde şehirde hiç bir Hristiyanın kalmayabileceği vurgulandı.