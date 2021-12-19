Bugüne kadar COVID-19 nedeniyle, 51 milyon vakanın görüldüğü ve 800 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ABD, vakalardaki artışla zor günler yaşıyor.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, rekor seviyeye ulaştı.

Amerikan basınına yansıyan verilerde, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45 artarken, vaka sayılarında 40 artış görüldü. Ülkede günlük vaka ortalaması 123 bin olarak açıklandı.

Birçok sağlık uzmanı, Omicron nedeniyle salgında yeni bir tırmanış olduğuna işaret ederek, Omicron varyantını "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriyor.

Biden'ın danışmanından "vaka ve hastaneye yatmalar artabilir" uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Antony Fauci, 17 Aralık'ta CNBC'de katıldığı bir programda, salgınla ilgili karamsar açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantı nedeniyle ülkede vaka sayılarının artmasının daha çok ölüme ve hastaneye yatış oranına yol açabileceğini vurgulayan Fauci, "Daha çok insan enfekte olduğunda, daha çok insan ağır hastalanır. Matematik basit" dedi.

Fauci, hatırlatma dozu aşının, varyantı büyük oranda engellediğini söyleyerek, "tam aşılı" tanımının 3. doz aşı olmuş kişiler için kullanılabileceğine dikkat çekti.

Test istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor

ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, test tedarikini de vurdu.

Birçok eczane, evde yapılan test kitlerinin tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 1 kişiye sadece 1 ya da 2 adet test kiti satılabiliyor.

Arabada test yapılan istasyonların önünde ise uzun kuyruklar oluşuyor.

Biden salı günü açıklama yapacak

Daha önce Omicron varyantı ile ilgili en büyük silahlarının aşı olduğunu açıklayan ABD Başkanı Biden, 21 Aralık Salı günü virüsle mücadelede yeni stratejilerini açıklayacak.

Biden, daha önceki açıklamalarında, varyantı yenecek güçte olduklarını ve ABD'nin tekrar karantinaya girmeyeceğini söyledi.