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Malezya Başbakanı Muhyiddin, ev karantinasına girdi
[Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin | Fotoğraf: Reuters]
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye koronavirüs (COVID-19) teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günü Başbakan Muhyiddin ile baş başa görüşen bir kişinin COVID-19'a yakalanması üzerine Muhyiddin'e test yapıldığı bildirildi.
Açıklamada Muhyiddin'in COVID-19 testinin negatif çıktığı ancak bugünden itibaren 14 günlük ev karantinasına girme kararı aldığı belirtildi.
Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina boyunca sosyal mesafe kurallarına riayet ederek görevini sürdüreceği kaydedildi.
Etiketler: muhyiddin yasin Malezya Başbakanı koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:08
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